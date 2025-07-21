В Германии предложили в случае войны привлекать к логистике женщин, пенсионеров и выходцев из стран СНГ. По оценкам экспертов, стране потребуется до 800 тысяч водителей грузовиков, если начнется конфликт. Об этом сообщило РИА Новости.

Германия готовится к гипотетическому военному конфликту, и одним из ключевых вопросов стала нехватка водителей. Глава федерального союза грузоперевозок Дирк Энгельхардт заявил, что в случае войны стране понадобятся сотни тысяч водителей грузовиков. Чтобы восполнить дефицит, власти рассматривают нестандартные меры: призыв пенсионеров, женщин и мигрантов.

По словам Энгельхардта, Германии уже сейчас не хватает 100 тысяч водителей категории C. В военных условиях эта цифра может вырасти до 400 тысяч, если мужчины-дальнобойщики из Восточной Европы покинут страну. Власти предлагают упростить процедуру признания водительских прав для выходцев из Молдавии, Узбекистана и других стран, а также вернуть за руль тех, кто уже вышел на пенсию.

Инициатива появилась на фоне заявлений немецких политиков о «российской угрозе». Министр обороны Борис Писториус не раз называл Москву главной опасностью для Европы, а канцлер Фридрих Мерц утверждал, что Россия «ведет войну против Германии». В правительстве ФРГ уверены: с 2029 года риск прямого столкновения с РФ возрастет.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не планирует нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин называл разговоры о «российской угрозе» способом отвлечь внимание от внутренних проблем Запада.

Ранее стало известно, что немецкий бизнес терпит убытки из-за потери российского рынка.