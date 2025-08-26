В ГИБДД рассказали о действующих запретах для водителей пикапов

На дорогах, имеющих три полосы движения более чем в одном направлении, пикапам категорически запрещено занимать крайнюю левую полосу. Об этом напомнил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, передает портал «За рулем».

Речь идет о таких моделях автомобилей, как Dodge Ram, Ford F-150 и других аналогичных транспортных средствах с разрешенной максимальной массой свыше 2,5 тонны.

Черников отметил, что это ограничение введено для обеспечения безопасности движения. По его словам, выезд на левую полосу разрешен только для выполнения маневров — поворота налево или разворота, после чего водитель обязан немедленно вернуться на разрешенную для движения полосу.

Отдельное внимание следует уделять дорожному знаку 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Его действие распространяется на грузовые автомобили, в том числе и пикапы, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, либо указанную на самом знаке массу. Проезд под этот знак владельцем тяжелого пикапа будет считаться административным правонарушением.

Для движения по Москве также установлены строгие ограничения. Так, с 7:00 до 23:00 мск запрещены въезд и движение грузового транспорта грузоподъемностью более 1 тонны в пределах Третьего транспортного кольца и по самому кольцу.

Что касается МКАД и территории внутри нее, то здесь запрещен въезд грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны. Владельцам пикапов, подпадающих под эти параметры, необходимо планировать свои маршруты в обход этих зон либо с учетом установленного времени запрета.

