В Москве летом ожидаются резкие перепады температуры и сильные дожди

Летний сезон в Москве, по предварительным прогнозам, будет отличаться выраженной погодной нестабильностью. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, рассчитывать на ровное и постоянно теплое лето в столице не стоит. При этом сценарий экстремально жаркого сезона также не рассматривается как основной, хотя один из летних месяцев, по оценке синоптика, все же может оказаться заметно жарче остальных.

Эксперт отметил, что для предстоящего периода будет характерна выраженная волнообразность погодных процессов: чередование теплых и прохладных отрезков сохранится как весной, так и летом.

Такая динамика, по его оценке, будет сопровождаться интенсивными осадками, включая сильные ливни и грозовую активность. Метеорологи считают, что жителям столичного региона стоит быть готовыми к резким изменениям погодных условий в течение сезона.

