В гимназии Челябинска прокомментировали новости про стрельбу по машине учителя

Никто не обращался с жалобами или сведениями по поводу стрельбы по автомобилю, владелицей которого могла быть учительница. Об этом в беседе с «Газете.ру» заявила директор гимназии №23 Наталья Запускалова.

В СМИ распространилась информация про стрельбу по учительнице во время попытки сесть в автомобиль. Сообщали, что это могла быть сотрудница рядом расположенного учебного заведения. Однако его руководитель Наталья Запускалова опровергла сведения из новостей.

«Сегодня в гимназии проходил экзамен ЕГЭ. На пункте дежурил представитель полиции. Никаких обращений ни к полиции, ни к директору не было. Экзамен закончился в штатном режиме», — сообщила она.

Сообщалось, что стрельбу открыли из соседнего дома. У владелицы машины якобы было шоковое состояние от произошедшего, она не пострадала. В МВД URA.RU также отметили, что стрельбы не было, да и лобовое стекло транспорта разбилось судя по повреждениям по другим причинам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые ограбили школьника.