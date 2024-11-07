В Главном клиническом госпитале МВД РФ выступили певицы Макеева и Ортман

«Русское Радио» и RU.TV организовал концерт в Главном клиническом госпитале МВД России. Певицы Ирина Ортман и Анастасия Макеева, представители холдинга и канала, поддержали пациентов и правоохранителей, прибывших из новых регионов РФ.

Как сообщила, пресс-служба «Русской Медиагруппы», живой акустический концерт позволили в очередной раз оказать поддержку героям, защитникам, органам правопорядка и многим другим, кто вносит существенный вклад в безопасность общества. Певицы Ортман и Макеева спели прямо в палатах.

Кроме того, представители «Русского Радио» и RU.TV передали госпиталю подарок: медикаменты и расходные материалы.

Мероприятие провели торжественно и душевно одновременно. Сотрудников полиции наградили медалями МВД России «За заслуги в службе в особых условиях». Также одному из сотрудников правоохранительных органов из Херсонской области вручили сертификат на один миллион рублей от члена совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия Киселева.

«Награды, которые вам вручили, – это дань глубокого уважения вашему мужеству, силе духа и верности присяге. Сегодня вам снова нужно проявить крепкий мужской характер. Прежде всего, чтобы восстановить здоровье. В этом вам помогут врачи лучшего ведомственного госпиталя», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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