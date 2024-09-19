В Г.о. Пушкинский 20 сентября отпразднуют 20-летие Дома культуры «Степаньковский»

Жителей и гостей Городского округа Пушкинский приглашают на праздничные мероприятия, приуроченные 20-летию Дома культуры «Степаньковский».

Гостей ожидает масштабная развлекательная программа. В пятницу, 20 сентября, на территории Дома культуры (д. Степаньково, ул. Центральная, д.32А) в 17.00 желающие смогут принять участие в различных мастер-классах. В 18.00 начнется концерт с участием творческих коллективов. Представители ДК «Ельдигинский» и ДК «Степаньковский» подготовили яркие номера, которые непременно зарядят окружающих хорошим настроением.

«Давайте вместе вспомним, как все начиналось. А еще споем, спляшем и просто отлично проведем вечер пятницы!», — жителей Г.о. Пушкинский приглашают на праздничные мероприятия.

Вход на праздничное мероприятие свободный. Возрастные ограничения — 6+. В последние теплые дни осени особенно радостно собраться вместе, чтобы приятно провести время.

Ранее сообщалось, что в Г.о. Пушкинский состоялся VIII Московский областной фестиваль «Ашукино-Фэст. Сцена без границ».