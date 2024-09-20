В Г.о. Пушкинский рассказали о стадии реконструкции каждого из восьми ВЗУ

В Администрации Городского округа Пушкинский проинформировали о реконструкции восьми водозаборных узлов, расположенных на территории муниципалитета.

В сентябре 2024 года был заключен контракт, в рамках которого в настоящее время реконструируют ВЗУ № 12. Водозаборный узел расположен в мкр Кудринка г. Пушкино. В рамках реконструкции установят станцию водоподготовки. Работы намерены завершить до конца 2025 года.

Плановое заключение контракта на ВЗУ№ 18 назначено на октябрь 2024 года. На некоторых объектах активно проходят ремонтные работы. В частности, работы по реконструкции выполняют на ВЗУ № 1, 3, 8, 14 и 42. Работам предшествовал этап подписания контрактов. Документы оформили в 2024 году. Кроме того, в поселке Лесной специалисты выполняют работы по проектированию ВЗУ № 6.

Ранее сообщалось, что в Городском округе Пушкинский запустили реконструкцию ВЗУ и обновление тепловых сетей.