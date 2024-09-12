В Г.о. Пушкинский в октябре завершится ремонт асфальтового покрытия

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Жителей Городского округа Пушкинский проинформировали о завершении работ по ремонту асфальтового покрытия на ряде улиц.

Администрация Городского округа Пушкинский перечислили адреса, на которых ремонт асфальтного покрытия завершен. В г. Пушкино ремонт прошел по ул. Горького (д. 9, 11, 13), ул. Добролюбова (д. 30 и 32), ул. Железнодорожной(д. 2а), на Молодежном переулке (д. 2), ул. Солнечной (д. 1 и 3). Администрация муниципалитета предоставили фотоотчет о проделанной работе.

Для покрытия дорог асфальтом выбраны качественные и экологически чистые материалы. Специалисты контролировали ход работ, чтобы максимально продлить срок эксплуатации готовых объектов.

Ранее сообщалось, что в Г.о. Пушкинский отремонтируют дорогу к СНТ «Ольховка-2». Полностью ремонт закончится к концу октября.