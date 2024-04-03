В Гонконге человек впервые получил опаснейший вирус от макаки

В Китае зарегистрировали первый случай передачи вируса обезьяньего герпеса к человеку. Подобные случаи уже фиксировали, но в других странах.

По данным центра здоровья Минздрава Гонконга, 37-летний мужчина заразился вирусом герпеса B, известного также как «обезьяний» герпес. В конце февраля 2024 года он подвергся нападению дикой обезьяны во время прогулки Цзиньшань.

Вскоре мужчине стало плохо и его госпитализировали. Анализ на вирус обезьяньего герпеса показал положительный результат. Сейчас мужчина находится в больнице, в отделении интенсивной терапии. Состояние у него тяжелое, но стабильное.

Отметим, что ранее первые случаи заболевания герпесом обезьян фиксировали в США, Японии и Канаде. В Китае до апреля не было известно о случаях заражения. Вирус опасен и может приводить к летальному исходу в 70% случаев. В дикой природе зараза способна выкосить целую популяцию обезьян, а у человека встречается крайне редко.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса прошла, но сам вирус никуда не исчез. Об этом предупредил академик РАН Геннадий Онищенко.