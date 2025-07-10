В горах Ингушетии нашли забытое древнее святилище

В горной Ингушетии археологи обнаружили древнее святилище с полуразрушенными башнями. Уникальный памятник, скрытый зарослями, может получить статус объекта культурного наследия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Неожиданная находка в Ингушетии: всего в 200 метрах от Джейрахско-Ассинского заповедника археологи нашли древнее святилище с полуразрушенными башнями. Сооружение, долгое время скрытое густой растительностью, местные старожилы помнят еще в целости — в 1950-х годах оно сохраняло первоначальный облик.

Открытие сделано в рамках масштабных исследований горной Ингушетии, где уже находили памятники башенной архитектуры. Новая находка особенно ценна тем, что долгое время оставалась незамеченной из-за труднодоступного расположения. Теперь археологи изучают объект, чтобы определить его точный возраст и историческое значение.

Если святилище признают памятником культурного наследия, его включат в программу реставрации и туристических маршрутов. Это поможет сохранить уникальное наследие Кавказа и привлечет внимание к древней истории региона.

Ранее археологи обнаружили древние орудия труда в Китае.