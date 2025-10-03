В горах Ирана упал вертолет Красного Полумесяца, погибли люди

Вертолет Красного Полумесяца разбился в горах на западе Исламской республики Иран. По данным агентства Tasnim, погибли по меньшей мере два человека.

Вертолет вылетел на поиски женщины, заблудившейся в провинции Лорестан. Его цель была — найти и спасти пропавшую.

Винтокрылая машина потерпела крушение в горах на высоте около 2800 метров. На борту находились девять человек, в том числе экипаж и спасатели.

Из Лорестана на место крушения отправились спасатели.

Ранее российский военкор Борас Рожин сообщил о поражении вертолета Ми-8 украинским дроном.