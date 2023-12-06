В горах Сочи предупредили о лавинной опасности
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Жителей и гостей города Сочи предупредили об опасности. Городские службы до вечера четверга, 7 декабря, будут работать в усиленном режиме, сообщают городские власти.
Причиной тому стала лавинная опасность, которую прогнозируют в горах и предгорье. Экстренное предупреждение продлится до вечера четверга.
Туристов и жителей предупреждают об опасности и не рекомендуют ходить в походы, выезжать в указанные области на машинах без зимней резины.