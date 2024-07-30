В горящем ТЦ «Лоцман» в Симферополе рушится крыша

В Симферополе вечером вторника, 30 июля, произошел серьезный пожар в ТЦ «Лоцман». Об этом пишет РИА Новости , уточняя, что на данный момент в здании торгового центра рушится крыша.

Площадь пожара тоже увеличилась и теперь составляет 500 квадратных метров. Из здания оперативно удалось эвакуировать 130 человек, к счастью, никто не пострадал в результате ЧП, уточняют в местном МЧС России.

При этом, на данный момент о локализации не сообщается. Известно, что частично обрушилась кровля. На месте продолжаются оперативные работы по тушению возгорания, для этих целей привлечены больше 70 спасателей МЧС и 29 машин. Другие подробности уточняются.