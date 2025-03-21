В городах России могут появиться специальные парковки для электросамокатов

Сергей Колунов и Илья Вольфсон, депутаты Государственной Думы, выступили с инициативой о создании специальных парковочных зон для электросамокатов для операторов краткосрочной аренды указанных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, направленный на имя вице-премьера Виталия Савельева и главы ГИБДД Михаила Черникова.

Предлагается наделить местные органы власти правом устанавливать такие территории.

Как уверяют авторы законодательной инициативы, введение указанных правил поможет предотвратить стихийную парковку средств индивидуальной мобильности на пешеходных дорожках, автомагистралях и остановочных пунктах общественного транспорта. Это также поможет избежать проблем с передвижением других транспортных средств, включая автомобили экстренных служб.

«Депутатами Госдумы совместно с органами местного самоуправления подготовлена дополнительная инициатива, которая предполагает введение специальных мест парковки СИМ для операторов краткосрочной аренды», — сказано в документе.

Также депутаты предлагают законодательно обязать владельцев средств индивидуальной мобильности, которые предоставляются в краткосрочную аренду, парковать их только на строго отведенных площадках.

«Планируется предусмотреть внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих привлечение к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в Московской области открыли сезон проката электросамокатов.