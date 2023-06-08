Современный гостинично-спортивный комплекс построят в Химках

«Проектом предусмотрено строительство пятиэтажной гостиницы на 127 номеров и двух спортивных двухэтажных блоков. Начать строительные работы планируется в этом году. При реализации объекта появятся 32 новых рабочих места», — рассказал министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В новом здании появятся номера для проживания, кафе-бар, офисные помещения и багажные комнаты. Кроме того, тут разместят спортзалы, тренажерный зал, медкабинеты, конференц-зал и другие помещения.

Перед комплексом для отдыха граждан будут предусмотрены площадки со скамейками, уличным освещением, малыми архитектурными формами, газоном и кустарниками. Кроме того, тут появятся велопарковки и парковки для автобусов, легкового транспорта посетителей и сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в регионе современного детского госпиталя.