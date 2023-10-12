В городском округе Пушкинский продолжают возводить новую школу
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Рабочие продолжают монолитные работы по возведению здания нового образовательного учреждения в микрорайоне Заветы Ильича городского округа Пушкинский. Об этом заявили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.
Напоминаем, что данную школу возводят в регионе по национальному проекту «Образование» за счет средств бюджета. Общая площадь здания составит чуть более одиннадцати тысяч квадратных метров.
Отмечается, что подрядчик планирует завершить все работы уже к 1 сентября следующего года. При этом открытие новой школы позволит решить проблему второй смены в действующей школе №12.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для некоторых школ Подмосковья.