В городском округе Пушкинский продолжают возводить новую школу

Рабочие продолжают монолитные работы по возведению здания нового образовательного учреждения в микрорайоне Заветы Ильича городского округа Пушкинский. Об этом заявили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Напоминаем, что данную школу возводят в регионе по национальному проекту «Образование» за счет средств бюджета. Общая площадь здания составит чуть более одиннадцати тысяч квадратных метров.

Отмечается, что подрядчик планирует завершить все работы уже к 1 сентября следующего года. При этом открытие новой школы позволит решить проблему второй смены в действующей школе №12.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для некоторых школ Подмосковья.