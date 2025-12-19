В Госдуме анонсировали изменение с 2026 года названия ряда профессий в РФ

В наступающем 2026 году в Российской Федерации будет фактически проведена реформа классификатора профессий и должностей. Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с "РИА Новости" заявил , что новое изменение затронет условия выхода на пенсию, величину доплат за работу в сложных условиях и количество дополнительных дней отпуска.

Депутат Госдумы обратился к россиянам с просьбой в новом году внимательно изучить свои трудовые договоры и приказы о приёме на работу. Он подчеркнул, что после этого необходимо сравнить указанные в документах формулировки с реальной должностью и обязанностями, которые выполняют сотрудники.

«В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», – отметил Говырин.

Работодатель иногда произвольно оформляет позицию, что может создать работнику трудности при подтверждении льгот, заключил законодатель.

