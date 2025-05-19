Трамп положительно высказался о разговоре с Путиным

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в положительном ключе высказался о разговоре, который у него состоялся с президентом России Владимиром Путиным. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», — написал руководитель Штатов.

Прокомментировал итоги состоявшегося диалога и президент России Владимир Путин. Так, президент РФ поддержал идею прекращения военной конфронтации на Украине и заявил о необходимости поиска наиболее действенных путей для движения к миру. Кроме того, прокомментировал российский лидер и состоявшуюся в Стамбуле встречу делегаций Москвы и Киева.