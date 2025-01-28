В Госдуме хотят приравнять беременных женщин-водителей к инвалидам

Виталий Милонов, депутат Государственной думы, выступил с инициативой о предоставлении временных разрешений на парковку для беременных женщин, занимающих места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями. Также он предложил ввести систему льготной оплаты парковки для водителей пенсионного возраста. Об этом говорится в обращении парламентария на имя министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта, которое цитирует RT.

Милонов сообщил, что к нему часто обращаются люди с предложениями по оптимизации работы системы платной парковки в России.

«Считаю важным призвать вас оценить целесообразность внедрения временных разрешений для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам, а также внедрить возможность парковаться на „инвалидных парковках“ многодетным автовладельцам», — говорится в тексте обращения Милонова.

В рамках инициативы депутата, люди с ограниченными возможностями, управляющие транспортными средствами, могут получить право парковаться на льготных условиях в любых местах для стоянки автомобилей. Это предложение связано с тем, что в некоторых районах не хватает специальных парковочных мест для инвалидов.

Кроме того, Милонов считает, что было бы справедливо предоставить возможность льготной оплаты парковки для водителей, достигших пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что в России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем. На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.