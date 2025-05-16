В Госдуме хотят сделать обучение детей мигрантов платным в России

Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с ТАСС предложил сделать обучение детей мигрантов в российских школах платным. Полученные средства предлагается направлять на поощрение учителей.

Как он сообщил, расходы на обучение могут покрывать родители мигрантов, работодатели, которые их пригласили, а также посольства или страны происхождения и благотворительные организации.

«Если в школах есть необходимость получать образование <…> дети иностранцев сдают тесты. Тесты сдали — имеют право, имеют возможность, образование получают, но платно. А деньги эти надо направить в школы для того, чтобы учителям нашим замученным и перегруженным платить премии за счет как раз тех иностранцев, которые учатся в наших школах, как у нас происходит в высших учебных заведениях», — подчеркнул Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что граждане России не должны нести финансовое бремя за обучение детей иностранных граждан в образовательных учреждениях. Он также напомнил, что в системе высшего образования существует практика выделения бесплатных квот для иностранных студентов, на которые существует высокий спрос.

«Аналогичный подход может быть применен и в школьном образовании для детей мигрантов», — подытожил Нилов.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерово за материальное вознаграждение прописала в своей квартире 16 мигрантов. Против нее возбудили уголовное дело, и материалы этого дела уже переданы в суд. Теперь женщине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.