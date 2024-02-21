В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями в РФ

Российским лицам, признанным иноагентами, хотят заблокировать доступ в социальные сети в пределах страны. Такая инициатива обсуждается в Госдуме, сообщает RTVI.

Предложение выдвинул депутат Андрей Альшевских. Он сообщил, что в Госдуме готовят проект, согласно которому иноагентам в РФ нельзя будет пользоваться соцсетями. Это позволит пресечь их незаконную деятельность в личных блогах. Парламентарий считает, что такая мера будет жесткой, но эффективной.

«Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иностранным агентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там про бабочек и так далее», — говорит Альшевских.

Альшевских напомнил, что статус иноагента можно отменить, если устранить нарушения и доказать это.

Депутат считает, что новые кардинальные меры позволят оставить в РФ только одну категорию иноагентов. Те, кто живет за границей, скорее всего, продолжат делать посты, включая неправомерные.

Ранее сообщалось, что Олег Тиньков был признан иностранным агентом.