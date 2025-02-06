В Госдуме начали разрабатывать законопроект о медосвидетельствовании мигрантов

Он уточнил, что Госдума ожидает от правительства предложений по вопросам регулирования трудовой миграции и въезда в Россию для семей мигрантов. Володин подчеркнул, что важно продолжать улучшать миграционную политику до полного наведения порядка в данной сфере.

В этом году депутаты уже приняли 14 законов, направленных на оптимизацию миграционного законодательства. По данным МВД, в России насчитывается примерно 670 тыс. нелегальных мигрантов.

С 5 февраля в стране начал действовать режим высылки для иностранцев, находящихся в России без разрешения, они вносятся в реестр под контролем. Этот режим предполагает ограничения для нелегальных мигрантов: они не смогут менять место жительства без разрешения МВД, покидать регион проживания, управлять транспортом и совершать банковские операции. В случае частого нарушения этих условий мигранта могут депортировать или поместить в специальное учреждение МВД.

Ранее спикер Госдумы Володин оценил деятельность USAID. Он отметил, что она в действительности превратилась в настоящую криминальную сеть.