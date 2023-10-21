В Госдуме намерены запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ

«Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остро стоящей проблемы ожирения», — отмечается в документе, который цитирует РИА Новости.