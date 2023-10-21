В Госдуме намерены запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев уверен, россиянам грозит серьезная опасность скатиться в ожирение. И чтобы эту опасность минимизировать необходимо для начала запретить рекламировать по телевидению газированную воду и фастфуд.
Мало того, в своем обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко законодатель призвал начать информировать в СМИ российских граждан о негативных последствиях потребления указанной продукции.
«Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остро стоящей проблемы ожирения», — отмечается в документе, который цитирует РИА Новости.
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