В Госдуме нашли связь движения феминисток и куколдов с протестами в Сербии

Сербия не поддержала антироссийские санкции и часто отказывается играть по правилам Евросоюза и США. Хотя эксперты предполагают, что руку к беспорядкам приложил Запад, есть и еще одна версия. Ее Милонов озвучил в беседе с «Газета.ру».

«Смешно, что так называемая коалиция «Сербия против насилия» — союз феминисток, абортниц и соевых куколдов, — объединившись против насилия, пытаются сами его осуществить. <...> Я очень рад, что это произошло, потому что наши сербские братишки в очередной раз увидят подлинное лицо европейских крысенышей, которые пытаются все поменять в Сербии и продать родную страну», — высказался политик.

По словам Виталия Милонова, люди, которые называют себя демократами в Европе, не добьются ничего от Сербии, так как это «великая страна».

Напомним, 17 декабря в Сербии прошли парламентские выборы. Поздним вечером 24 декабря в центре Белграда столпились протестующие, требующие пересмотра результатов и отставки президента Вучича. Сам он заявил, что бунтовщики пытаются захватить власть в стране. На месте оперативно сработали силовики и разогнали толпу.

Ранее эксперты объяснили, почему в Сербии начались протесты.