В Госдуме призвали извиниться ведущего «Соловьев Live» за резкие слова о бездетных

Парламентарий подчеркнула, что отсутствие детей часто связано с объективными причинами — проблемами со здоровьем или личными трагедиями, а не с нежеланием заводить семью. Бессараб напомнила, что пенсионная система основана на трудовом стаже и профессиональных достижениях, а не на социальном статусе.

«Я думаю, что у человека есть совесть, и он уже должен принести извинения», — рассказала Бессараб URA.RU.

Напомним, ранее в эфире телеведущий заявил, что россияне без детей «не заслуживают» пенсии, назвав это стимулом для роста рождаемости. После волны возмущения Мардан пояснил, что говорил «с иронией», но продолжил настаивать на демографическом кризисе. Бессараб подчеркнула, что такие заявления лишь обостряют социальное напряжение и не помогают в поисках реальных решений.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Подольска приняла участие в тысяче забегов по всему миру.