В Госдуме назвали Барби «стремной»

В Сети обсуждают одну из главных зарубежных премьер этого года — фильм «Барби». В России эту ленту официально не показывают, однако надежда на более поздний релиз сохраняется.

Тем временем, психолог Анна Циркунова заявила, что ценности, которые продвигает популярная игрушка, являются деструктивными. По мнению специалиста, если не запрещать этих кукол у нас в стране, то стоит хотя бы переодеть их в русские народные костюмы.

«Вместо Барби в пример можно взять героинь русских народных сказок: Василису Премудрую, Марью Искусницу. Они отличаются мудростью, уважением к себе и своим способностям, отзывчивостью, умом и смекалкой, пониманием своей силы», — уточнила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Циркунова добавила, что образы этих героинь раскрывают истинную женскую силу через демонстрацию собственной индивидуальности, а Барби своим внешним видом лишь несут нездоровую культуру восприятия.

«Детки искренне проникаются любимыми героями, хотят подражать им. У Барби идеальная внешность — длинные ноги, тонкая талия, пышная грудь. Это практически недостижимо в реальной жизни», — уточнила собеседница.

Такие куклы подпитывают иллюзию, что получить все желаемое можно только благодаря красивой внешности, продолжила психолог.

«Подражая Барби, девочки обнаруживают свое внешнее различие с шаблоном. Их психологическое состояние ухудшается, а вера в несуществующие идеалы создает еще более негативное мнение о себе», — пояснила Циркунова.

Так рождаются неуверенность и жестокое отношение к себе, чувство несоответствия. Самый яркий тому пример, добавила специалист, это выросшее на Барби поколение 90-х. Его представители, по словам психолога, бесконечно что-то меняют в себе в кабинетах у косметологов и пластических хирургов.

С мыслью о «токсичности» и вредоносности Барби согласился и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, российская культура богата героями и персонажами, достойными большего внимания.

«А Барби — это специфическая американская «пинап-девочка». Она для русской традиции выглядит достаточно стремно. Не похожа не тех мальчиков и девочек, которые считаются у нас хорошими. Но это не значит, что мы сражаемся с Барби. Скорее, я бы высказал сожаление, что родители считают, будто Барби для их детей — это что-то полезное. Но, конечно, объявлять «Крестовый поход» на кукол мы не собираемся», — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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