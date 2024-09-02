В Госдуме назвали единичным случаем вымогательство денег у бойца СВО в Приморье

Депутат Госдумы от региона Виктор Пинский в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что организованное вымогательство у ветерана СВО случай «вопиющий», но единичный.

Виктор Пинский на основе полученных сведений заявил, что случай из Приморья можно назвать беспрецедентным. Ранее еще никто не занимался откровенным бандитским вымогательством у участников СВО, тем более с инвалидностью. Однако жизнь и некоторые недобросовестные граждане умеют неприятно удивлять. По словам Пинского, дело на контроле главы СК РФ, а значит, виновные «обязательно понесут наказание.

«Случай вопиющий. Это циничная игра на чувствах людей. Такое не может остаться безнаказанным. С произошедшим сейчас разбираются. «Единая Россия» отреагировала сразу. Информация на данный момент говорит о том, что это единичный случай», — сказал парламентарий.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором участник СВО без руки жалуется на беспредел со стороны неизвестной этнической группы. Его выплатами заинтересовали вымогателей, он подвергался давлению. Ситуация не решалась: по словам автора ролика, в СК не стали вести расследование. При этом, как отмечал приморец, есть и другие пострадавшие от рук бандитов.

Ветерана спецоперации вскоре нашли без сознания в лесу, полагают, что он пытался свести счеты с жизнью. Он выжил и уже не первый день приходит в себя в больнице.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве у бойца СВО.