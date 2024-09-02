В Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве у однорукого ветерана СВО

В приморском городе Уссурийске задержали мужчину, который, предположительно, пытался вымогать деньги у участника спецоперации с инвалидностью. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Потерявший на СВО руку боец опубликовал видео в Сети, где обратил внимание на свое отчаянное положение. Неизвестные вымогали у него деньги. Оказавшийся под давлением ветеран пытался покончить с собой, но его вовремя спасли благодаря сообщению брата. Сам ролик был направлен главе СК РФ Александру Бастрыкину, где его попросили помочь другим бойцам, которые попали в похожую историю.

После огласки в ситуации начали разбираться правоохранители. Вскоре удалось найти и задержать предполагаемого вымогателя. Как сообщила в официальном канале представитель МВД России Ирина Волк, это мужчина 2002 года рождения, он сознался в содеянном. Устанавливают других лиц, которые могут быть замешаны в этой же схеме вымогательства. Предварительно, работала целая этническая группировка.

Ранее сообщалось, что погубившему 13 человек в Костроме участнику СВО вернули госнаграды и звание.