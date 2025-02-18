Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Украина мстит американцам ударами по насосной станции «Кропоткинская». Об этом депутат высказался в беседе с RT .

По словам Слуцкого, атака дронами на станцию стала показательной: таким образом США могут сами убедиться в террористических намерениях Киева. По мнению депутата, Зеленский находится в клинической стадии агонии и идет на крайние меры.

«Осознавая скорый конец своей власти, а также невозможность одолеть Россию на поле боя и претендовать на первое место на переговорах, главарь укрохунты активизировал террористические атаки», — заключил он.

Украинские БПЛА 17 февраля атаковали насосную станцию «Кропоткинская». Этот объект использовался для перекачки нефти для американских и европейских компаний через Казахстан. Кроме того, станция находится в 230 км от порта Новороссийск, через который перекачивается российская нефть. По мнению экспертов, удар не был случайностью.

Ранее эксперт объяснил, зачем ВСУ атаковали насосную станцию «Кропоткинская».