В Госдуме назвали необходимостью избавление «тюремных» татуировок

Современный рынок труда демонстрирует растущую лояльность к татуированным сотрудникам, особенно в прогрессивных сферах. IT-компании, креативные индустрии, стартапы и сфера услуг давно перестали рассматривать тату как препятствие для трудоустройства — напротив, индивидуальность кандидатов часто становится их преимуществом. Однако консервативные отрасли сохраняют строгие требования к внешнему виду. Депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев дал оценку такой моде. Об этом сообщает Life.ru.