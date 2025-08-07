В Госдуме назвали необходимостью избавление «тюремных» татуировок
Депутат Матвейчев раскрыл влияние татуировок на карьеру
Фото: [ru.freepik.com]
Современный рынок труда демонстрирует растущую лояльность к татуированным сотрудникам, особенно в прогрессивных сферах. IT-компании, креативные индустрии, стартапы и сфера услуг давно перестали рассматривать тату как препятствие для трудоустройства — напротив, индивидуальность кандидатов часто становится их преимуществом. Однако консервативные отрасли сохраняют строгие требования к внешнему виду. Депутат нижней палаты парламента Олег Матвейчев дал оценку такой моде. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, это отвратительная мода, а работодатели по-прежнему оценивают кандидатов по внешнему виду. Однако практика показывает обратное — в большинстве случаев решающими становятся профессиональные качества, а не эстетические предпочтения соискателя.
