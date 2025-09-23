В Госдуме назвали оригинальный метод борьбы с уклонистами от алиментов

Проблема массовых неуплат алиментов продолжает оставаться одной из самых острых в социальной сфере. Для ее системного решения депутат Госдумы Виталий Милонов предложил задействовать цифровые возможности портала «Госуслуги». Об этом сообщает NEWS.ru.

Суть инициативы заключается в создании прозрачного и полностью контролируемого государством механизма начисления платежей. По задумке парламентария, все переводы будут проходить через систему портала, что исключит любые недоразумения между сторонами и сделает процесс абсолютно ясным. Главным нововведением должна стать автоматическая система учета. Если платеж не поступит в установленный срок, у плательщика моментально будет формироваться официальная задолженность, аналогично тому, как это происходит с просрочкой по штрафам ГИБДД или коммунальным платежам.

Такая автоматизация повлечет за собой жесткие и неотвратимые последствия для должников. Накопившаяся сумма долга будет служить основанием для применения строгих мер. В первую очередь это коснется блокировки всех банковских карт и счетов неплательщика. По мнению Милонова, подобный жесткий подход, лишающий человека доступа к его же финансам, станет мощным стимулом для исполнения судебных решений.

По его словам, интеграция алиментных платежей в цифровую экосистему «Госуслуг» рассматривается как способ обеспечить прозрачность, автоматизировать контроль и создать эффективный механизм принуждения, который заставит недобросовестных родителей регулярно перечислять средства на содержание своих детей.

Ранее сообщалось, что российские семьи перестали судиться из-за алиментов.