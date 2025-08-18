В Госдуме назвали способы избежать изъятия земельного участка по новым правилам

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила содержания земельных участков. Владельцам неосвоенных наделов дадут трехлетний переходный период до сентября 2028 года, чтобы привести территории в соответствие с требованиями. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, подчеркнув, что изъятие земли — крайняя мера, применяемая только после предупреждений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, для участков под ИЖС обязательным условием станет строительство и регистрация жилого дома в течение трех лет. На всей территории запрещается захламление: нельзя допускать скопления мусора на более чем половине площади, разрастания сорняков выше метра или наличия аварийных построек. Владельцы садовых участков могут обойтись без капитального строительства, но обязаны поддерживать порядок — регулярно косить траву и убирать мусор.

Парламентарий добавил, что перед возможным изъятием земли собственник получит официальное предписание с шестимесячным сроком на устранение нарушений. Судебные процедуры начнутся только при полном бездействии владельца. Это не карательная мера, а стимул для рационального использования земли.

По его мнению, реформа направлена против «земельных рантье», годами не осваивающих участки, и заброшенных территорий, превращающихся в свалки. При этом закон учитывает разные ситуации — отсрочка строительства возможна при условии минимального поддержания порядка на участке.

