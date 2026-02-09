В Госдуме объяснили, как рассчитают семейную налоговую выплату

В России уточнили механизм новой семейной налоговой выплаты: ее размер будет напрямую зависеть от суммы подоходного налога, уплаченного родителями за предыдущий год, а оформить поддержку можно будет онлайн через портал госуслуг.

Размер семейной налоговой выплаты для работающих родителей будет рассчитываться исходя из суммы НДФЛ, перечисленного в бюджет за прошлый год. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, выплата фактически компенсирует часть ранее уплаченного подоходного налога, снижая его ставку с 13% до 6% задним числом. Разница между этими значениями и будет возвращаться семье в виде единовременной выплаты.

Подать заявление на получение поддержки в 2026 году можно будет через портал «Госуслуги» — прием заявок запланирован с 1 июня по 1 октября. Перечисление средств Социальный фонд России завершит до конца октября.

В качестве примера парламентарий привела семью из Ростовской области с двумя детьми. При заработной плате отца в 55 тысяч рублей и матери в 40 тысяч рублей среднедушевой доход семьи из четырех человек в прошлом году составлял 23 750 рублей в месяц. Этот показатель оказался ниже полуторакратного прожиточного минимума, действующего в регионе, что позволяет семье претендовать на выплату.

Далее, как пояснила Стенякина, уплаченный за год НДФЛ пересчитывается по сниженной ставке. В приведенном случае отец перечислил в бюджет 85,8 тысячи рублей налога, мать — 62,4 тысячи. После перерасчета по ставке 6% семье вернут разницу: 46,2 тысячи рублей — отцу и 33,6 тысячи рублей — матери.

