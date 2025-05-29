Депутат Госдумы Максим Иванов в беседе с Инфо24 заявил , что глава российской делегации Владимир Мединский обладает необходимым опытом, а угрозы со стороны Украины его не остановят.

Помощник президента РФ Владимир Мединский не намерен отказываться от участия в стамбульских переговорах, несмотря на угрозы в адрес его родственников. Депутат Иванов заявил, что украинская сторона систематически использует ложь и террор против российских политиков и военных. По его словам, теракт в Ставрополе подтверждает агрессивные методы Киева. Однако важно продолжать дипломатические действия для разрешения конфликта.

«Украина ведет полноценную террористическую войну против наших мирных граждан, высокопоставленных военных и политиков. Поэтому слова министра обороны Украины — это ложь и вранье», — резюмировал Иванов.

Напомним, что министр обороны Украины заявил, что угрозы семье Мединского исходили от националистов, не подконтрольных официальному Киеву. В российской стороне эти заявления называют ложью.

Ранее сообщалось, что переговорщика Мединского внесли в базу сайта «Миротворец», запрещенного в РФ.