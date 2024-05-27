В Госдуме объяснили, какие книги попадут под закон о запрете пропаганды наркотиков

Один из авторов законопроекта о запрете пропаганды наркотиков депутат Михаил Кизеев в беседе с RT объяснил, какая литература может попасть под новые нормы, и коснется ли это выпущенных книг.

Ряд экспертов указывал на то, что законопроект может распространиться на фильмы, книги и сериалы, в том числе и выпущенные, при этом привести к уголовной ответственности из-за любого упоминания в материале. Однако депутат пояснил, что старые произведения не попадут под новые нормы. Остальной выходящий контент в России при упоминании наркотиков также не будет «под прицелом», если там есть приписка об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

«Ответственность за пропаганду наступает при распространении информации в публичном поле. При этом, например, книги, изданные давно и содержащие информацию о таких веществах, не будут попадать под нормы, если они не транслируются в публичном пространстве», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что комитет ГД по госстроительству выдвинул законопроект о запрете пропаганды наркотиков 27 мая. Согласно инициативе, за нарушение закона будут штрафы до 600 тыс. рублей и другая, более серьезная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Мособласти откроют шесть модельных библиотек.