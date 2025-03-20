Россия выразила протест Эстонии из-за осквернения памятников советским воинам

Россия выразила протест Эстонии в связи с осквернением памятников советским воинам и потребовала расследовать акты вандализма.

20 марта 2025 года Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало временную поверенную в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер, чтобы выразить решительное осуждение в связи с продолжающимися актами вандализма в отношении памятников советским воинам на территории Эстонии.

Российская сторона подчеркнула, что такие действия являются надругательством над памятью солдат, освободивших Европу от нацистского ига, и вызывают глубокое возмущение. Особое беспокойство вызвал тот факт, что эти инциденты происходят накануне 80-летия Великой Победы.

Москва потребовала от эстонских властей провести тщательное расследование случаев осквернения военных мемориалов, в частности инцидента на Таллинском военном кладбище, и привлечь виновных к ответственности. Российская сторона подчеркнула, что подобные действия несовместимы с заявленной Эстонией приверженностью к цивилизованным нормам и ценностям.

Стоит отметить, что в последние годы в Эстонии участились случаи демонтажа и осквернения советских памятников. Так, в 2024 году власти страны провели эксгумацию останков советских воинов и перенесли их захоронения, что в России расценили как акт вандализма.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили о желании выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин.