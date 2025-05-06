В Госдуме объяснили, почему не будут вводить дополнительные выходные между майскими
В Госдуме выступили против введения дополнительных выходных между майскими
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В России не будут вводить дополнительные выходные между майскими праздниками,так как это станет весомой нагрузкой на бюджет государства и ударом по экономике, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
Кроме того, добавил парламентарий, реализация данной идеи стала бы нагрузкой на бюджеты коммерческих и некоммерческих организаций.
Обеспечивать продолжительные майские праздники можно только с помощью переноса выходных и индивидуальных договоренностей между работодателем и сотрудником, пояснил Нилов.
Ранее сообщалось о том, что в ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе со справкой об отсутствии ВИЧ.