В Госдуме объяснили, почему не будут вводить дополнительные выходные между майскими

В России не будут вводить дополнительные выходные между майскими праздниками,так как это станет весомой нагрузкой на бюджет государства и ударом по экономике, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, добавил парламентарий, реализация данной идеи стала бы нагрузкой на бюджеты коммерческих и некоммерческих организаций.

Обеспечивать продолжительные майские праздники можно только с помощью переноса выходных и индивидуальных договоренностей между работодателем и сотрудником, пояснил Нилов.

Ранее сообщалось о том, что в ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе со справкой об отсутствии ВИЧ.