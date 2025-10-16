В Госдуме объяснили россиянам причину коротких майских в 2026 году

В 2026 году майские праздники будут короче из-за увеличения новогодних каникул. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ТАСС .

В начале и середине мая россияне будут отдыхать по три дня. Такие изменения обусловлены особенностями производственного календаря на следующий год.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники (два раза по четыре дня). В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — поведала депутат.

В следующем году не будет четырёхдневных выходных по случаю ни одного праздника. Россияне будут отдыхать по три дня на 23 Февраля, 8 Марта и 1 и 9 Мая, уточнила Бессараб.

Законодатель добавила, что сокращение майских выходных не уменьшит общее количество рабочих дней в 2026 году. Их останется столько же, сколько и в 2025-м — 247. Депутат отметил, что большинство россиян поддерживают длинные новогодние каникулы, поскольку это зачастую единственное время для семейного отдыха, поездок и встреч с близкими.

Ранее сообщалось, что , под занавес октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Выходной день, который должен был выпасть на 3 ноября, перенесли на другую дату, поэтому в субботу, 1 ноября, рабочий день будет сокращенным. После этого жителей страны ожидают три выходных дня, посвященных Дню народного единства.