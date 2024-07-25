В Госдуме обвинили коррупционеров в наплыве мигрантов-нарушителей
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Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб рассказала RuNews24.ru, что парламентарии связывают нелегальную миграцию с нечистыми на руку беззаконниками.
В России могут ужесточить миграционные правила. Известны случаи, когда иностранцы приезжали без знания языка, но каким-то образом получали документы, работу и обходили законы. Депутаты уверены: все тянется от коррупционеров. Именно они помогают нелегалам попасть в Россию.
«Мы понимаем, что просто гражданин России не может организовать незаконную эмиграцию. Что это возможно только с привлечением тех, кто должен стоять на защите», — отметила Бессараб.
В структурах встречаются люди, которые готовы за деньги оформить мигранту жизнь в России. В связи с этим и требуется ужесточать меры, в том числе и тщательнее контролировать органы.
Напомним, что Госдума от лица Вячеслава Володина обратилась к СК, Генпрокуратуре и правительству РФ с просьбой помочь с разработкой мер против незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО таксист-иностранец выгнал пассажиров из-за поездки за 100 рублей.