В Госдуме обвинили коррупционеров в наплыве мигрантов-нарушителей

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб рассказала RuNews24.ru , что парламентарии связывают нелегальную миграцию с нечистыми на руку беззаконниками.

В России могут ужесточить миграционные правила. Известны случаи, когда иностранцы приезжали без знания языка, но каким-то образом получали документы, работу и обходили законы. Депутаты уверены: все тянется от коррупционеров. Именно они помогают нелегалам попасть в Россию.

«Мы понимаем, что просто гражданин России не может организовать незаконную эмиграцию. Что это возможно только с привлечением тех, кто должен стоять на защите», — отметила Бессараб.

В структурах встречаются люди, которые готовы за деньги оформить мигранту жизнь в России. В связи с этим и требуется ужесточать меры, в том числе и тщательнее контролировать органы.

Напомним, что Госдума от лица Вячеслава Володина обратилась к СК, Генпрокуратуре и правительству РФ с просьбой помочь с разработкой мер против незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО таксист-иностранец выгнал пассажиров из-за поездки за 100 рублей.