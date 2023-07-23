Нынешняя американская администрация стремится всеми силами уничтожить славянские народы, стравливая их друг с другом, а потом поставляя одному из них них опасное оружие.

На это, имея ввиду народы России и Украины, заявил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет. По его словам, то, что делают США, поставляя киевскому режиму оружие массового уничтожения, самый настоящий геноцид славянского народа.

Таким образом Шеремет прокомментировал недавние слова члена немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» экс-депутата бундестага Вальдемара Гердт. Последний обвинил США и Британию, заявив, что элиты этих стран Украину в качестве плацдарма для самоуничтожения славянских народов.

«США осознанно начали пичкать киевский режим запрещенным оружием массового уничтожения, неспособным существенно изменить картину на театре военных действий, направив его разрушительную силу, прежде всего, на уничтожение гражданского населения, тем самым искусственно регулируя срежиссированный ими процесс уничтожения чуждого им славянского мира и народа», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинская ПВО разбомбила Спасо-Преображенский собор в Одессе.