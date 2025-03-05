В Госдуме одобрили изменение порядка призыва на службу в армию

Комитет Государственной Думы одобрил рассмотрение нового законопроекта, по которому исполнение решения о призыве на службу в ВС РФ может выполняться на протяжении года с момента его принятия. Об этом сообщило РИА Новости.

Законопроект был подготовлен депутатами во главе с председателем оборонного комитета Андреем Картаполовым. Им предлагается установить, что если решение о призыве на службу не было выполнено в период проведения текущего призыва, то его можно исполнить и позже, в течение одного года с момента принятия решения.

«Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в первом чтении», — говорится в решении комитета.

Госдуме предложено рассмотреть поправки к закону уже 18 марта.

Ранее в Госдуме предложили ввести скидки для людей, страдающим ожирением, в спортивные залы и фитнес-клубы. С такой инициативой выступил Амир Хамитов, заместитель председателя парламента по спорту. Он указал, что для многих россиян цены на абонементы остаются слишком высокими, что мешает им заниматься спортом.