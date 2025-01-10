В Госдуме одобрили закон о продлении действия программы материнского капитала

В Государственной Думе профильный комитет одобрил законопроект, по которому будет продлено действие программы по выплате материнского капитала. Об этом сообщил ТАСС.

Парламентский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рассмотрел законопроект, по которому будет продлена программа материнского капитала. В итоге он рекомендовал депутатам продлить этот закон до конца 2030 года в первом чтении.

«Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона», — указано в его заключении.

Ранее в Госдуму поступило предложение запретить в РФ видеоигры с элементами жестокости и агрессивными сценами. Юристы-эксперты уже скептически оценили перспективы такого законопроекта. По их мнению, реальный запрет и жесткие рамки для игр в России вряд ли появятся.