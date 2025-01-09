В Госдуме подняли вопрос о запрете жестоких видеоигр в России

Профессиональный адвокат Вадим Багатурия в беседе с gazetametro.ru прокомментировал предложение Вячеслава Володина о введении ограничений на видеоигры с элементами жестокости и агрессивными сценами.

Запретить видеоигры на компьютерах и консолях предлагали в России неоднократно. Находили связь инцидентов с разными проектами, считая, что именно игры якобы оказывают негативное влияние на детскую психику. Володин в последнем опросе в Telegram обратился к россиянам и спросил, стоит ли усилить регуляцию деструктивного контента в видеоиграх. Большинство, а это 70%, ответили утвердительно.

Вадим Багатурия отметил, что реальный запрет и жесткие рамки для игр в России вряд ли появятся. Юрист отнесся к информации скептически. Специалист не исключил, что в стране появится новая система маркировки.

«Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на появление запретного списка игр или штрафов за то, что кто-то в них играет. Что касаемо дистрибьюции, то может сложиться ситуация по аналогии с книгами. Например, могут ставить маркировки 18+ – и тогда, безусловно, продавать такие товары детям будет невозможно», – подчеркнул Багатурия.

Юрист подчеркнул, что за то, во что играют дети, отвечают родители. Многие не обращают внимания на маркировки. Многие инициативы, касаемо игр, в России не были реализованы. Об этом можно судить по последним призывам запретить S.T.A.L.K.E.R 2 в РФ, что в итоге не сделали.

Ранее Володин рассказал о планах Госдумы по защите детей от деструктивного контента.