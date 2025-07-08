В Госдуме осудили заявления о «ненужных» русских туристах в Абхазии
Депутат Якубовский резко осудил слова Басарии о российских туристах
Фото: [unsplash.com]
Депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT резко раскритиковал заявления директора частного Фонда кино Абхазии Александра Басарии о российских туристах.
Парламентарий назвал такие высказывания «плевком в сторону тех, за чей счет живет республика», напомнив, что до 40% бюджета Абхазии составляет прямая финансовая помощь России.
«По-хорошему, подобные заявления — это плевок не только в сторону российских граждан, но и в сторону самих жителей Абхазии, которые каждый сезон работают с полной отдачей, принимают туристов, развивают сервис, строят гостевые дома. И делают это не за счёт фондов, а за счёт труда и гостеприимства», — заключил Якубовский.
Цифры говорят сами за себя: по данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, в 2025 году Абхазию могут посетить около 1,6 млн российских туристов, которые принесут местной экономике 45-50 млрд рублей. Это почти в три раза превышает весь бюджет республики, составляющий 17-18 млрд рублей. Российские отдыхающие составляют до 90% всего турпотока.
Конфликт начался после того, как Басария назвал российских туристов угрозой для национальной и экономической безопасности Абхазии. Министерство туризма отвечало на эти скандальные заявления, призывая не рассматривать это как официальную позицию республики.