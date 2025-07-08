В Госдуме осудили заявления о «ненужных» русских туристах в Абхазии

Парламентарий назвал такие высказывания «плевком в сторону тех, за чей счет живет республика», напомнив, что до 40% бюджета Абхазии составляет прямая финансовая помощь России.

«По-хорошему, подобные заявления — это плевок не только в сторону российских граждан, но и в сторону самих жителей Абхазии, которые каждый сезон работают с полной отдачей, принимают туристов, развивают сервис, строят гостевые дома. И делают это не за счёт фондов, а за счёт труда и гостеприимства», — заключил Якубовский.

Цифры говорят сами за себя: по данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, в 2025 году Абхазию могут посетить около 1,6 млн российских туристов, которые принесут местной экономике 45-50 млрд рублей. Это почти в три раза превышает весь бюджет республики, составляющий 17-18 млрд рублей. Российские отдыхающие составляют до 90% всего турпотока.

Конфликт начался после того, как Басария назвал российских туристов угрозой для национальной и экономической безопасности Абхазии. Министерство туризма отвечало на эти скандальные заявления, призывая не рассматривать это как официальную позицию республики.