В Госдуме отреагировали на хамство режиссера Андреасяна

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что режиссер Сарик Андреасян является человеком небольшого ума. Так парламентарий отреагировала на скандал кинодеятеля в Московской международной киношколе.

По словам депутата, дело не в интересах Сарика Андреасяна, который раскритиковал режиссера Тараковского и даже заявил о ненависти к нему, а в его поведении и воспитании. По словам Драпеко, неумение общаться с другими людьми показало наглядно, как мужчина ведет себя с другими.

«А вот то, что он не умеет общаться со студентами, видимо, просто дурно воспитан, это говорит о его человеческих качествах. Фильмов его я не знаю, честно говоря, и поэтому пусть министерство культуры само разбирается — хорошие фильмы, плохие фильмы, стоит его финансировать или нет — это уже отдельная песня», — отметила Драпеко.

Напомним, что 5 марта Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. Но вопрос одной из студенток он отреагировал резко: заявил, что ненавидит Тарковского, авторское кино, а также деградирующий кинематограф. Он также не стеснялся в нецензурных выражениях, послав желающих поговорить о Тарковском.

Ранее сообщалось, что режиссер Андреасян и продюсер Картозия подали встречные судебные иски.