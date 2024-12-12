Режиссер Андреасян и продюсер Картозия подали встречные судебные иски

Режиссер Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия подали в отношении друг друга иски, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на сведения из картотеки Пресненского суда Москвы.

Первым за свою честь решил постоять Андреасян, иск которого был зарегистрирован 10 декабря. А в четверг аналогичное требование было зафиксировано от имени второго участника будущих судебных слушаний. В настоящее время иски пока не приняли к производству, а еще не была назначена дата их рассмотрения.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Александр Митта может лишиться стопы. Автор «Экипажа» уже более года прикован к постели и не может говорить из-за ряда серьезных заболеваний.