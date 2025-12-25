В Госдуме отреагировали на издевательства над учителем московской школы

Поведение подростка в одной из московских школ, который ругался матом на учителя и издевался над ним, является прямым следствием полного отсутствия воспитания. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила глава комитета Государственной думы РФ по защите семьи Нина Останина.

25 декабря в Сети появилось видео, на котором ученик издевательски высказывается в адрес учителя-мужчины и угрожает ему увольнением.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», инцидент произошел в школе № 1158, расположенной на юге Москвы. Одноклассники молодого человека не вмешивались в происходящее а, наоборот, смеялись и снимали все на видео.

«Данный факт — это свидетельство отсутствия системно-воспитательной работы образовательной организации и упущение со стороны родителей, потому что только при взаимодействии родителей и школы можно добиться того, чтобы дети уважительно относились друг к другу и педагогам», — заявила Останина.

Она добавила, что оценивать поступок самого подростка бессмысленно, так как он является продуктом среды. Главный вопрос, по ее мнению, заключается в том, кто и как его воспитывал.

В качестве законодательных мер депутат предложила вернуть запрет на использование мобильных телефонов во время уроков и инициировать проверку профессиональной компетентности директора этой школы на предмет соответствия занимаемой должности.

Обращаясь к министру просвещения, Останина отметила, что проблема не решится простым отчислением ученика. По ее мнению, необходимо широкое обсуждение ситуации в школах на высшем уровне, а также законодательная и общественная защита авторитета учителя.

Как сообщила телеграм-каналу «Осторожно, новости» директор учебного заведения, замалчивать инцидент никто не будет. Поведение ученика она назвала «категорически неприемлемым».

Кроме того, известно, что родители молодого человека сами написали заявление на отчисление. Также сообщалось, что материалы по факту происшествия переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости исключать учеников за агрессию к педагогам.