В Госдуме оценили число жалоб россиян на переработки

В российской трудовой сфере назрела необходимость реформирования системы компенсаций за сверхурочную работу. Как заявил в интервью радио Sputnik председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов, текущее законодательство не обеспечивает адекватную защиту прав сотрудников, что приводит к постоянным жалобам на злоупотребления со стороны работодателей.

Парламентарий указал на распространенную практику, когда компании сознательно оставляют вакансии незаполненными, перераспределяя обязанности между оставшимися сотрудниками в рамках ненормированного рабочего дня. Это позволяет экономить на фонде оплаты труда, но создает чрезмерную нагрузку на персонал. Для решения проблемы предлагается внедрить дифференцированную шкалу компенсаций, где размер дополнительных дней к отпуску или денежных выплат будет напрямую зависеть от частоты и объема переработок.

По его словам, особое внимание уделяется необходимости законодательного закрепления новых норм в ТК РФ. Существующие механизмы оплаты сверхурочных, где первые два часа оплачиваются в полуторном размере, а последующие — в двойном, не распространяются на режим ненормированного рабочего дня, что создает правовой вакуум.

Депутат подчеркнул, что планируемые изменения направлены на установление справедливого баланса между интересами работников и работодателей. Четкое законодательное регулирование позволит не только защитить сотрудников от произвола, но и создать более транспарентную систему трудовых отношений, соответствующую современным экономическим реалиям.

