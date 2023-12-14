В Госдуме оценили идею о льготной ипотеке на «вторичку» для новых регионов РФ

По мнению председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, идея о введении льгот на вторичное жилье для жителей ДНР и других новых регионов страны, может улучшить качество жизни граждан. Гутенев назвал предложение президента «элегантным решением» в непростой ситуации. Формирование такой доступной среды с жильем поможет очень многим, пишет RT.

«Я думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, он уже в ближайшие годы кардинально изменит экономическую палитру страны», — заключил депутат.

Напомним, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пока могут воспользоваться льготной ипотекой только на новое жилье. Ставка по такой программе составляет не более 2%. Однако в ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что важно распространить возможность и на вторичное жилье.