В Госдуме оценили идею о признании вегетарианства экстремизмом

По мнению парламентария, идея о запрете вегетарианства или веганства в России не найдет отклика у депутатов Госдумы. Не считает целесообразным проект и сам Леонов. По его словам, человек вправе сам решать, чем питаться, даже если он отказывается от мяса. Тем более, многие сторонники растительного питания компенсируют белок и не имеют сложностей со здоровьем.

«Не думаю, что адекватный родитель будет специально лишать ребенка мясных продуктов. <...> Что касается веганства, это, конечно, тоже не подходит для ребенка ни в коем случае. До 18 лет нужно питаться полноценно, а дальше взрослый человек сам решает, что ему кушать, что не кушать. И в этом отношении, конечно, родители должны делать все, чтобы их ребенок питался полноценно», — заключил Леонов.

Напомним, что идею о запрете вегетарианства и веганства продвигал деятель Алексей Ярошенко, о чем рассказывал изданию «Абзац». Общественник обратился в Госдуму с инициативой.

Ранее сообщалось, что депутат заявил о необходимой всем жителям России «мощнейшей мобилизации».